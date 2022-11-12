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«Ливерпуль» за тайм обыграл «Саутгемптон»

12 Ноября 2022 • 19:55 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Саутгемптон
окончен

Смена главного тренера в «Саутгемптоне» не дала немедленного эффекта. В гостях у «Ливерпуля» «святые» проиграли ещё в первом тайме, реально уступив только по результату и владению мячом. На первых минутах стороны забили по голу. Роберто Фирмино после подачи со штрафного с 14 метров головой отправил мяч в цель. В похожей ситуации отличился Че Адамс. Дарвин Нуньес на грани офсайда получил передачу и в касание забил важный гол. «Красные» давили и давили, и Нуньес от линии вратарской в падении замкнул прострел - 3:1. После перерыва уже гости были острее, но не забили.

«Саутгемптон» остается предпоследним, «Ливерпуль» - шестой.

Протокол игры  
Ливерпуль3:1Саутгемптон
(1:0) Фирмино Роберто6'  
  9'Адамс Че (1:1)
(2:1) Нуньес Дарвин21'  
(3:1) Нуньес Дарвин42'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 87' (Филлипс Натаниэль ( 87') Гомес ДжоВан Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 86' (Цимикас Костас ( 86') Эллиотт Харви 68' (Милнер Джеймс ( 68') Фабиньо ЭнрикеАлькантара ТьягоФирмино Роберто 75' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 75') Салах МохамедНуньес Дарвин 87' (Карвалью Фабиу ( 87')
Запасные: Доак БенКеллехер КаомхинБайчетич СтефанАдриан Сан-Мигель
Базуну ГэвинБелла-Кочап Армель 72' (Лянко Войнович ( 72') Чалета-Цар Дуе  5' 59' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 59') Салису Мохаммед  66'Эльюнусси МохамедПерро РоменУорд-Праус ДжеймсЛавия Ромео 82' (Арибо Джо ( 82') Армстронг Стюарт 59' (Эдози Самуэль ( 59') Армстронг Адам 59' (Уолкотт Тео ( 59') Адамс Че
Запасные: Маккарти АлексДиалло ИбраимаДженепо МуссаМара Секу
12 ноября. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон
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