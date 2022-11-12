«Ливерпуль» за тайм обыграл «Саутгемптон»

Смена главного тренера в «Саутгемптоне» не дала немедленного эффекта. В гостях у «Ливерпуля» «святые» проиграли ещё в первом тайме, реально уступив только по результату и владению мячом. На первых минутах стороны забили по голу. Роберто Фирмино после подачи со штрафного с 14 метров головой отправил мяч в цель. В похожей ситуации отличился Че Адамс. Дарвин Нуньес на грани офсайда получил передачу и в касание забил важный гол. «Красные» давили и давили, и Нуньес от линии вратарской в падении замкнул прострел - 3:1. После перерыва уже гости были острее, но не забили.
«Саутгемптон» остается предпоследним, «Ливерпуль» - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Фирмино Роберто6'
|9'Адамс Че (1:1)
|(2:1) Нуньес Дарвин21'
|(3:1) Нуньес Дарвин42'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент87' (Филлипс Натаниэль (87') •Гомес Джо•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю86' (Цимикас Костас (86') •Эллиотт Харви68' (Милнер Джеймс (68') •Фабиньо Энрике•Алькантара Тьяго•Фирмино Роберто75' (Окслейд-Чемберлен Алекс (75') •Салах Мохамед•Нуньес Дарвин87' (Карвалью Фабиу (87')
Базуну Гэвин•Белла-Кочап Армель72' (Лянко Войнович (72') •Чалета-Цар Дуе 5'59' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (59') •Салису Мохаммед• 66'Эльюнусси Мохамед•Перро Ромен•Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео82' (Арибо Джо (82') •Армстронг Стюарт59' (Эдози Самуэль (59') •Армстронг Адам59' (Уолкотт Тео (59') •Адамс Че
Запасные: Маккарти Алекс•Диалло Ибраима•Дженепо Мусса•Мара Секу
12 ноября. Стадион "Энфилд".
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