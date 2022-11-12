«Ливерпуль» за тайм обыграл «Саутгемптон»

Смена главного тренера в «Саутгемптоне» не дала немедленного эффекта. В гостях у «Ливерпуля» «святые» проиграли ещё в первом тайме, реально уступив только по результату и владению мячом. На первых минутах стороны забили по голу. Роберто Фирмино после подачи со штрафного с 14 метров головой отправил мяч в цель. В похожей ситуации отличился Че Адамс. Дарвин Нуньес на грани офсайда получил передачу и в касание забил важный гол. «Красные» давили и давили, и Нуньес от линии вратарской в падении замкнул прострел - 3:1. После перерыва уже гости были острее, но не забили.

«Саутгемптон» остается предпоследним, «Ливерпуль» - шестой.