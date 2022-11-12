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Милнер – о 600-м матче в АПЛ: «Надеюсь, нынешняя молодёжь «Ливерпуля» тоже этого добьётся»

12 Ноября 2022 • 20:53 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Саутгемптон
окончен

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о своём достижении.

Субботняя встреча против «Саутгемптона», завершившаяся победой 3:1, стала для 36-летнего ветерана английского футбола 600-й в Премьер-лиге.

«Впечатляющая цифра, не так ли? Это невероятно. Мой дебют был так давно. Сейчас я вижу, как кто-то вроде Бэна Доака начинает играть за «Ливерпуль» в том же возрасте, показывая достойный уровень. Надеюсь, впереди у нашей молодёжи такая же длинная карьера, как у меня», – цитирует BBC Милнера.

В 600 поединках высшего английского дивизиона универсальный хавбек отметился 55 голами и 89 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер
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