Милнер – о 600-м матче в АПЛ: «Надеюсь, нынешняя молодёжь «Ливерпуля» тоже этого добьётся»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер высказался о своём достижении.

Субботняя встреча против «Саутгемптона», завершившаяся победой 3:1, стала для 36-летнего ветерана английского футбола 600-й в Премьер-лиге.

«Впечатляющая цифра, не так ли? Это невероятно. Мой дебют был так давно. Сейчас я вижу, как кто-то вроде Бэна Доака начинает играть за «Ливерпуль» в том же возрасте, показывая достойный уровень. Надеюсь, впереди у нашей молодёжи такая же длинная карьера, как у меня», – цитирует BBC Милнера.

В 600 поединках высшего английского дивизиона универсальный хавбек отметился 55 голами и 89 результативными передачами.