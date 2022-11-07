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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владельцы «Ливерпуля» готовы продать клуб

07 Ноября 2022 • 16:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Саутгемптон
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12.11 18:00

Американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG) сообщила о готовности продать «Ливерпуль».

По информации The Athletic, нынешние владельцы клуба подготовили подробную презентацию для потенциальных покупателей.  

«FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами «Ливерпуля». При соблюдении правильных условий мы рассмотрим предложения новых акционеров, если это будет в интересах «Ливерпуля» как клуба. FSG по-прежнему полностью привержена успехам «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении компании.

После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Свой следующий матч мерсисайдцы проведут 12 ноября против «Саутгемптона». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль
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ЛИВЕРПУЛЬ САУТГЕМПТОН
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