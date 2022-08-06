«Ноттингем Форест» установил рекорд АПЛ

«Ноттингем Форест» играет сегодня против «Ньюкасла», и это первая игра клуба в английской Премьер-лиге спустя 23 года и 82 дня после предыдущего матча. Тогда, по итогам сезона 1998\1999, «Ноттингем Форест» в очередной раз вылетел из высшей лиги английского футбола, и, как выяснилось, провел вне АПЛ целых 23 года.

Столь продолжительная пауза - это рекорд английского футбола, еще ни один клуб не отсутствовал столь долго за тридцать лет существования английской Премьер-лиги.

Следить за событиями начавшегося матча между «Ноттингем Форест» и «Ньюкаслом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.