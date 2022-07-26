В «Ноттингем Форест» решают, нужен ли им Морено

Мы уже сообщали о том, что новичок английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» заинтересовался нападающим испанского «Бетиса» Алексом Морено. Первое предложение англичан «Бетис» не устроило, так как севильцы хотели бы выручить за футболиста не менее 20 миллионов евро. Теперь в «Ноттингем Форест» раздумывают, есть ли смысл увеличивать предложение за игрока, который вполне может и не раскрыться в Англии.

Дело в том, что 29-летний испанец всю свою жизнь выступал только в клубах из своей родной страны. За это время воспитанник «Барселоны» успел поиграть в таких командах, как «Льягостера», «Мальорка», «Райо Вальекано» и «Эльче».