«Ноттингем Форест» нуждается в звезде «Бетиса», уже известна и цена

Активно действующий на трансферном рынке «Ноттингем Форест» наметил очередную трансферную цель. Это звезда испанского «Бетиса», португальский футболист Вилльям Карвалью. Его контракт с «Бетисом» истекает в следующем году, при этом футболист запрашивает повышение зарплаты, чего «Бетис», при всем уважении к нему, позволить себе не может.

А вот в английском футболе финансовая ситуация получше, и потому «Ноттингем» обратил свое внимание на потенциально очень полезного игрока. Тем более, что «Бетис» запрашивает не так и много - не более 10 миллионов евро, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.