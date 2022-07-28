Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» нуждается в звезде «Бетиса», уже известна и цена

28 Июля 2022 • 03:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Ноттингем Форест
1.67 3.80 5.20
06.08 17:00

Активно действующий на трансферном рынке «Ноттингем Форест» наметил очередную трансферную цель. Это звезда испанского «Бетиса», португальский футболист Вилльям Карвалью. Его контракт с «Бетисом» истекает в следующем году, при этом футболист запрашивает повышение зарплаты, чего «Бетис», при всем уважении к нему, позволить себе не может.

А вот в английском футболе финансовая ситуация получше, и потому «Ноттингем» обратил свое внимание на потенциально очень полезного игрока. Тем более, что «Бетис» запрашивает не так и много - не более 10 миллионов евро, сообщает испанское издание El Mundo Deportivo.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Ноттингем Форест Вилльям Карвалью Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
03:49 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нуждается в звезде «Бетиса», уже известна и цена
02:24 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» предложил более 30 млн евро за полузащитника «Наполи»
01:28 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Атлетико»: «Мы сильны и без Роналду» 1
00:57 · Англия. Премьер-лига
Президент Ла Лиги поделился мнением о возможном возвращении Роналду
00:11 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал о трудностях адаптации в «Манчестер Сити»
27 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подумывает о расторжении контракта с Бельерином
23:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду решил расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед» 2
23:33 · Англия. Премьер-лига
Ещё одним претендентом на Салиба стал «Челси»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» назвал цену Костича, на которого претендует «Вест Хэм»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер высказался о влиянии Холанна на «Манчестер Сити»
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет приобрести Рабио
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл спарринг с «Ред Буллом» из Зальцбурга
22:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: Павар стал трансферной целью «Челси»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Кёртис Джонс: «Я способен быть выдающимся игроком»
22:46 · Англия. Премьер-лига
В ходе обсуждений между Тухелем и Кунде игрока отпугнула одна деталь, упомянутая тренером
Все новости
Рекомендуем