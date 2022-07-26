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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» усилится полузащитником «Штутгарта» Мангаля

26 Июля 2022 • 16:24 Комментировать
Ньюкасл
...
Ноттингем Форест
1.65 3.90 5.20
06.08 17:00

Полузащитник «Штутгарта» Орель Мангаля продолжит карьеру в клубе «Ноттингем Форест», сообщает Sky Sports.

По информации источника, уже сегодня 24-летний бельгиец пройдёт медосмотр для завершения своего перехода в английский клуб. Сумма трансфера составит 12,7 миллионов фунтов (примерно 15 миллионов евро). В такую же сумму его оценивает и портал Transfermarkt.

В минувшем сезоне Мангаля провёл в составе «Штутгарта» 30 матчей, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.  

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша Чемпионшипа «Ноттингем Форест» вернулся в АПЛ, где не выступал на протяжении 23 последних лет. Свой первый матч в новом сезоне высшего футбольного дивизиона Англии «Ноттингем Форест» проведёт 6 августа против «Ньюкасла». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Трансферы футбола - лето 2022 Штутгарт Орель Мангаля
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НЬЮКАСЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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