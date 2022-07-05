«Ланс» усилится вратарём клуба АПЛ

Вратарь английского клуба «Ноттингем Форест» Брайс Самба продолжит карьеру в «Лансе», сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 28-летний голкипер не чувствует себя важной частью своей нынешней команды и готов к переезду во Францию. Сумма возможного трансфера оценивается в 4 миллиона фунтов (4,6 миллиона евро).

Действующий контракт вратаря с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Самбу в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне вратарь провёл за свою команду 43 матча, пропустив в них 39 голов и 16 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Напомним, по итогам минувшего сезона «Ноттингем Форест» сумел выйти в АПЛ.