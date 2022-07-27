Главный тренер «Ноттингем Форест» заявил, что приход Лингарда воодушевил команду

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер рассказал, что приход в команду экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда воодушевил остальных футболистов.

По словам Купера, 29-летний англичанин оказывает благотворное влияние на своих партнёров по новой команде, отлично проявляя себя на тренировках.

«Приход Джесси показывает, что мы хотим быть конкурентоспособными в АПЛ. Новость о том, что Лингард подписал контракт, воодушевила всех остальных в команде», — цитирует Купера официальный сайт английского клуба.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша Чемпионшипа «Ноттингем Форест» сумел выйти в АПЛ впервые за 23 года.

В минувшем сезоне Лингард провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 21 матч, забив два гола и отдав одну результативную передачу.