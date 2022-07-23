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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард шокировал поклонников своего нового клуба

23 Июля 2022 • 18:18 Комментировать
Ньюкасл
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Ноттингем Форест
1.65 3.90 5.20
06.08 17:00

Мы уже сообщали о том, что полузащитник Джесси Лингард будет впредь выступать в составе новичка английской Премьер-лиги - «Ноттингем Фореста». Футболиста уже представили местной «торсиде», и вот там-то произошел казус, который может показаться забавным, а может и смертельного обидеть кого-то...

Дело в том, что Лингард решил сократить название клуба и отчетливо произнес «Ноттс Форест», но проблем в том, что такой клуб есть (это «Ноттс Каунти») - и он является злейшим конкурентом «Ноттингем Форест»!

В общем, Лингард чуть опростоволосился во время презентации и теперь, дабы заслужить прощение своих новых фанов, ему придется показать что-то достойное на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Джесси Лингард
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НЬЮКАСЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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