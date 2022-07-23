Лингард шокировал поклонников своего нового клуба

Мы уже сообщали о том, что полузащитник Джесси Лингард будет впредь выступать в составе новичка английской Премьер-лиги - «Ноттингем Фореста». Футболиста уже представили местной «торсиде», и вот там-то произошел казус, который может показаться забавным, а может и смертельного обидеть кого-то...

Дело в том, что Лингард решил сократить название клуба и отчетливо произнес «Ноттс Форест», но проблем в том, что такой клуб есть (это «Ноттс Каунти») - и он является злейшим конкурентом «Ноттингем Форест»!

В общем, Лингард чуть опростоволосился во время презентации и теперь, дабы заслужить прощение своих новых фанов, ему придется показать что-то достойное на поле.