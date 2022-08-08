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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» всё ближе к приобретению Алекса Морено

08 Августа 2022 • 02:51 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Ноттингем Форест
окончен

Мы уже сообщали о стойком интересе новичка английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» к полузащитнику испанского «Бетиса» Алексу Морено. Сейчас издание The Athletic сообщает о том, что англичане практически договорились с руководством севильского клуба. Известна и сумма трансфера - она составит примерно 11 миллионов евро.

Морено присоединился к «Бетису» в 2019 году, подписав пятилетний контракт с клубом. В прошлом сезоне он резко прибавил, став игроком основы в команде, которая выиграла Кубок Испании и закончила сезон в испанском чемпионате Ла Лиги на необычно высоком для себя пятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Ноттингем Форест Трансферы футбола - лето 2022 Алекс Морено
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