«Ноттингем Форест» всё ближе к приобретению Алекса Морено

Мы уже сообщали о стойком интересе новичка английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» к полузащитнику испанского «Бетиса» Алексу Морено. Сейчас издание The Athletic сообщает о том, что англичане практически договорились с руководством севильского клуба. Известна и сумма трансфера - она составит примерно 11 миллионов евро.

Морено присоединился к «Бетису» в 2019 году, подписав пятилетний контракт с клубом. В прошлом сезоне он резко прибавил, став игроком основы в команде, которая выиграла Кубок Испании и закончила сезон в испанском чемпионате Ла Лиги на необычно высоком для себя пятом месте.