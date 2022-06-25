Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с Авонийи

25 Июня 2022 • 13:16 Комментировать
Ньюкасл
...
Ноттингем Форест
1.65 3.95 5.30
06.08 17:00

«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с нападающим «Униона» Тайво Авонийи.

Пресс-служба английского клуба сообщает, что контракт с нигерийским форвардом заключён на пять лет. Также отмечается, что трансфер 24-летнего футболиста обошёлся в рекордную для новичка АПЛ сумму. Ранее сообщалось, что она должна составить 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Авонийи провёл в составе немецкого клуба 43 матча, забив 20 голов и отдав четыре результативные передачи.  Ранее нигериец на протяжении шести лет принадлежал «Ливерпулю», однако так и не провёл за мерсисайдцев ни одной официальной встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Тайво Авонийи Унион
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июня
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» неожиданно может подписать суперзвезду «Ливерпуля»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» находится в шаге от приобретения полузащитника «Манчестер Сити»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб готовит первое предложение по Стерлингу
13:38 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг уже успел пообщаться с Тухелем
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с Авонийи
13:01 · Англия. Премьер-лига
Кинг намерен перебраться в клуб из АПЛ
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» уверен в том, что ему удастся сохранить Силву
12:43 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» работает над последними деталями сделки по трансферу Жезуса
12:36 · Англия. Премьер-лига
Борнмут подписал контракт с воспитанником «МЮ» официально
12:06 · Англия. Премьер-лига
Дзанетти отказался комментировать возвращение Лукаку в «Интер»
11:41 · Англия. Премьер-лига
Ботман в начале следующей недели пройдёт медосмотр в «Ньюкасле»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Зиеша в «Милан», но есть одна проблема
10:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» повесил ошеломляющий ценник на свою главную звезду
10:32 · Англия. Премьер-лига
Ареола близок к переходу в «Вест Хэм»
10:20 · Англия. Премьер-лига
Звёздный полузащитник недоволен в «ПСЖ» и хочет в АПЛ
Все новости
Рекомендуем