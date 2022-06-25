«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с Авонийи

«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с нападающим «Униона» Тайво Авонийи.

Пресс-служба английского клуба сообщает, что контракт с нигерийским форвардом заключён на пять лет. Также отмечается, что трансфер 24-летнего футболиста обошёлся в рекордную для новичка АПЛ сумму. Ранее сообщалось, что она должна составить 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Авонийи провёл в составе немецкого клуба 43 матча, забив 20 голов и отдав четыре результативные передачи. Ранее нигериец на протяжении шести лет принадлежал «Ливерпулю», однако так и не провёл за мерсисайдцев ни одной официальной встречи.