Нападающий английского клуба «Ноттингем Форест» Нуну да Кошта продолжит карьеру в «Осере», сообщает пресс-служба французского клуба.

31-летний форвард заключил с «Осером» соглашение, рассчитанное до лета 2024 года и с возможностью продления ещё на сезон. Сумма трансфера не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает бывшего форварда сборной Кабо-Верде в 1,2 миллиона евро.

Напомним, что минувший сезон да Кошта провёл на правах аренды в «Кане», забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи в 25 проведённых встречах.