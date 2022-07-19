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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» заинтересовался защитником «Бетиса»

19 Июля 2022 • 02:37 Комментировать
Ньюкасл
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Ноттингем Форест
1.65 3.90 5.20
06.08 17:00

Английский «Ноттингем Форест» после более чем двадцатилетнего отсутствия вернулся в английскую Премьер-лигу, и теперь руководство клуба ищет пути усиления. «Ноттингем» уже сделал пару приобретений, а теперь менеджеры «лесников» положили глаз на игрока, которым весной интересовались такие клубы, как мадридский «Атлетико» и «Барселона» - Алексом Морено из «Бетиса».

Как сообщает The Athletic, цена за футболиста колеблется в районе 20 миллионов евро - именно столько хотел бы выручить за него «Бетис», в прошлом сезоне резко прибавивший в результатах и выигравший Кубок Испании. Контракт 29-летнего Морено с «Бетисом» действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Ноттингем Форест Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Алекс Морено
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НЬЮКАСЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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