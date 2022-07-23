Лингард выбрал номер, под которым будет выступать за «Ноттингем Форест»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ранее перешедший в «Ноттингем Форест», будет выступать за свою новую команду под 11-м номером.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» англичанин носил футболку с номером 14. В «Ноттингем Форест» полузащитник перешёл на правах свободного агента, подписав с новичком АПЛ однолетнее соглашение, рассчитанное до лета следующего года.

В минувшем сезоне 29-летний Лингард провёл в составе манкунианцев 21 матч, забив два гола, а также отдав одну результативную передачу.