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Лингард выбрал номер, под которым будет выступать за «Ноттингем Форест»

23 Июля 2022 • 10:06 Комментировать
Ньюкасл
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Ноттингем Форест
1.65 3.90 5.20
06.08 17:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ранее перешедший в «Ноттингем Форест», будет выступать за свою новую команду под 11-м номером.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» англичанин носил футболку с номером 14. В «Ноттингем Форест» полузащитник перешёл на правах свободного агента, подписав с новичком АПЛ однолетнее соглашение, рассчитанное до лета следующего года. 

В минувшем сезоне 29-летний Лингард провёл в составе манкунианцев 21 матч, забив два гола, а также отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Джесси Лингард
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НЬЮКАСЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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