«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Штутгарта» Орелем Мангаля.

По данным портала Transfermarkt 24-летний бельгиец обошёлся английскому клубу в 13 миллионов евро при рыночной стоимости в 15 миллионов. Срок соглашения не разглашается.

В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за немецкий клуб 29 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Цвета «Штутгарта» Мангаля защищает с 2017 года. В сезоне 2018/2019 футболист также выступал за «Гамбург».