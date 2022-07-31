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«Ноттингем Форест» объявил о переходе Мангаля официально

31 Июля 2022 • 14:16 Комментировать
Ньюкасл
...
Ноттингем Форест
1.67 3.85 5.20
06.08 17:00

«Ноттингем Форест» объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Штутгарта» Орелем Мангаля.

По данным портала Transfermarkt 24-летний бельгиец обошёлся английскому клубу в 13 миллионов евро при рыночной стоимости в 15 миллионов. Срок соглашения не разглашается.

В минувшем сезоне опорный полузащитник провёл за немецкий клуб 29 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

Цвета «Штутгарта» Мангаля защищает с 2017 года. В сезоне 2018/2019 футболист также выступал за «Гамбург».

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Евро-Футбол.Ру,
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