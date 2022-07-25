«Ноттингем Форест» включился в борьбу за Корне

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к полузащитнику «Бёрнли» Максвеллу Корне, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего ивуарийца также заинтересованы «Эвертон», «Фулхэм» и лондонский «Челси».

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ «Бёрнли» не сумел сохранить прописку в высшем футбольном дивизионе Англии, вылетев в Чемпионшип.

Действующий контракт Корне с «бордовыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Корне провёл в составе «Бёрнли» 28 матчей, забив девять голов и отдав две результативные передачи. Ранее он на протяжении шести лет защищал цвета французского «Лиона».