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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» включился в борьбу за Корне

25 Июля 2022 • 11:08 Комментировать
Хаддерсфилд Таун
...
Бёрнли
2.40 3.35 2.95
29.07 22:00

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к полузащитнику «Бёрнли» Максвеллу Корне, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего ивуарийца также заинтересованы «Эвертон», «Фулхэм» и лондонский «Челси».

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ «Бёрнли» не сумел сохранить прописку в высшем футбольном дивизионе Англии, вылетев в Чемпионшип.

Действующий контракт Корне с «бордовыми» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Корне провёл в составе «Бёрнли» 28 матчей, забив девять голов и отдав две результативные передачи. Ранее он на протяжении шести лет защищал цвета французского «Лиона».  

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Ноттингем Форест Максвелл Корне Трансферы футбола - лето 2022
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