Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Апокалипсис сегодня: Роналду хочет перейти в «Барселону»

03 Января 2022 • 10:00 Комментировать (4)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
1.57 4.10 5.90
Через 7 ч. 0 мин.

Английские СМИ сообщили, что Криштиану Роналду может оказаться в «Барселоне»: якобы сам португалец предложил свою кандидатуру каталонцам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой перспективе.

Английские медиа сообщили сенсационные сведения, что Криштиану Роналду может перейти в «Барселону». Якобы сам португалец уже предложил свою кандидатуру каталонцам. Роналду через Жерара Пике узнавал у Хави о возможности оказаться в составе «Барселоны», а сам тренер через защитника спрашивал о позиции, которую хотел бы занять звёздный футболист. К тому же Пике якобы уже попросил Лионеля Месси предоставить Роналду дом, в котором жил Лео. В свою очередь хорошие отношения президента «Барселоны» Жоана Лапорты и агента Жорже Мендеша, который представляет интересы португальского нападающего, могут способствовать сделке.

Сразу важно оговориться, что этот трансфер невозможен зимой. Роналду в текущем сезоне уже сыграл за два клуба («Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»), поэтому по правилам ФИФА уже не может примерить майку третьей команды. Однако летом это может случиться.

Откровенно говоря, представить Роналду в майке «Барселоны» слишком сложно. Столько лет португалец был лидером «Реала», что он и «блауграна» – понятия практически несовместимые. Очень сложно вообразить реакцию «Камп Ноу», когда на поле появится Роналду в домашней форме каталонцев. Тем не менее, если убрать за скобки эту некоторую идеологическую составляющую, то трансфер португальца не выглядит чем-то невероятным.

Сам Роналду остаётся в хорошей форме, продолжая забивать голы пачками, однако  возраст не позволяет ему активно действовать в прессинге, что очень заметно именно в интенсивной Английской премьер-лиге. В чемпионате Испании этот недостаток Роналду будет проще маскировать, что позволит португальцу ещё несколько лет играть на высоком уровне.

При этом будущее Роналду в «МЮ» довольно туманно. Команда рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон, а португалец точно не хочет последние годы карьеры провести в Лиге Европы. В свою очередь Ральф Рангник, видимо, будет сам выстраивать «МЮ» и искать нового тренера именно под энергозатратную прессингующую модель, которая не подходит португальцу. «Барселона» же сейчас находится в таком состоянии, что ей очень нужен лидер в атаке. Конечно, это кажется забавным, но Роналду действительно может заменить в «блаугране» Месси с лидерской точки зрения.

Правда, большой вопрос, нужно ли «Барселоне» делать ставку на португальского ветерана. Во-первых, это всё же будет действительно большой удар по репутации клуба. Первый вопрос будет звучать просто: не проще ли было вернуть Месси? Во-вторых, «Барселоне» надо смотреть в будущее. Роналду – феноменальный атлет, но в феврале ему исполнится 37 лет! Сколько он ещё сможет поддерживать себя в форме? Год-два? Едва ли дольше. По этой причине, кажется, что каталонцам лучше всё же найти кого-то помоложе.

И всё же увидеть Роналду в майке «Барселоны» было бы интересно с точки зрения поворота судьбы. Когда случается что-то, что казалось невозможным в принципе, это всегда любопытно. Увидеть трибуны «Сантьяго Бернабеу», освистывающие кажущуюся им симуляцию со стороны Роналду в «эль класико», дорогого стоит.

Андрей Центров

Хотите ли вы перехода Криштиану Роналду в «Барселону»?
Да, но чтобы туда пришёл и Месси Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
03 Января 2022 в 13:07
ай.. доброе утро евро-фуцбол-сан.. )))
Xdenix
03 Января 2022 в 12:43
Насколько нужно быть некомпетентным, чтобы на полном серьезе разбирать новость, которую испанские СМИ публиковали в честь Дня Дурака? У них он проходит 28 декабря, аналог нашего 1 апреля. Запостили Мундо Депортиво, позже разъяснив ситуацию для иностранных журналистов, но Центров - это Центров...
ARTUR
03 Января 2022 в 12:59
Центров не одинок ))) есть еще барзописец Гумен ,мне иногда кажется что это один и тот же человек )))
aegur
03 Января 2022 в 10:35
Барсе ещё самой в ЛЧ нужно попасть))
Пущай переходит- эксперту ещё один аккаунт придётся создавать ну и без возгарания некоторых пуканов тут не обойдется))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.57 4.10 5.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
12:23 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, кто станет чемпионом АПЛ
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» ведёт переговоры с Льорисом о новом контракте
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к первой громкой сделке в зимнее трансферное окно 1
10:07 · Англия. Премьер-лига
Конте решил убрать из «Тоттенхэма» трёх футболистов 1
09:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к приобретению нового форварда
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал игроков, которые больше не нужны Тухелю 2
09:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предлагает «Манчестер Юнайтед» обмен нападающими 2
08:49 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник «Ростова» Норманн, играющий в аренде в АПЛ, стал жертвой грабителей
08:22 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг получил щедрое предложение из Саудовской Аравии
08:10 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов покинуть «Челси» и уже выбрал новый клуб 4
00:41 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Лукаку 29 лет, не 19, это мощнейший удар по клубу» 1
00:09 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Манчестер Сити» - явный фаворит, но всё может случиться» 1
02 Января
23:10 · Англия. Премьер-лига
Стабильнее Салаха в АПЛ в атаке играл только Анри 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель прокомментировал конфликт с Лукаку 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Удаление убило бы игру, но это красная карточка» 1
Все новости
Рекомендуем