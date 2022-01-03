Апокалипсис сегодня: Роналду хочет перейти в «Барселону»

Английские СМИ сообщили, что Криштиану Роналду может оказаться в «Барселоне»: якобы сам португалец предложил свою кандидатуру каталонцам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой перспективе.

Английские медиа сообщили сенсационные сведения, что Криштиану Роналду может перейти в «Барселону». Якобы сам португалец уже предложил свою кандидатуру каталонцам. Роналду через Жерара Пике узнавал у Хави о возможности оказаться в составе «Барселоны», а сам тренер через защитника спрашивал о позиции, которую хотел бы занять звёздный футболист. К тому же Пике якобы уже попросил Лионеля Месси предоставить Роналду дом, в котором жил Лео. В свою очередь хорошие отношения президента «Барселоны» Жоана Лапорты и агента Жорже Мендеша, который представляет интересы португальского нападающего, могут способствовать сделке.

Сразу важно оговориться, что этот трансфер невозможен зимой. Роналду в текущем сезоне уже сыграл за два клуба («Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»), поэтому по правилам ФИФА уже не может примерить майку третьей команды. Однако летом это может случиться.

Откровенно говоря, представить Роналду в майке «Барселоны» слишком сложно. Столько лет португалец был лидером «Реала», что он и «блауграна» – понятия практически несовместимые. Очень сложно вообразить реакцию «Камп Ноу», когда на поле появится Роналду в домашней форме каталонцев. Тем не менее, если убрать за скобки эту некоторую идеологическую составляющую, то трансфер португальца не выглядит чем-то невероятным.

Сам Роналду остаётся в хорошей форме, продолжая забивать голы пачками, однако возраст не позволяет ему активно действовать в прессинге, что очень заметно именно в интенсивной Английской премьер-лиге. В чемпионате Испании этот недостаток Роналду будет проще маскировать, что позволит португальцу ещё несколько лет играть на высоком уровне.

При этом будущее Роналду в «МЮ» довольно туманно. Команда рискует остаться без Лиги чемпионов на будущий сезон, а португалец точно не хочет последние годы карьеры провести в Лиге Европы. В свою очередь Ральф Рангник, видимо, будет сам выстраивать «МЮ» и искать нового тренера именно под энергозатратную прессингующую модель, которая не подходит португальцу. «Барселона» же сейчас находится в таком состоянии, что ей очень нужен лидер в атаке. Конечно, это кажется забавным, но Роналду действительно может заменить в «блаугране» Месси с лидерской точки зрения.

Правда, большой вопрос, нужно ли «Барселоне» делать ставку на португальского ветерана. Во-первых, это всё же будет действительно большой удар по репутации клуба. Первый вопрос будет звучать просто: не проще ли было вернуть Месси? Во-вторых, «Барселоне» надо смотреть в будущее. Роналду – феноменальный атлет, но в феврале ему исполнится 37 лет! Сколько он ещё сможет поддерживать себя в форме? Год-два? Едва ли дольше. По этой причине, кажется, что каталонцам лучше всё же найти кого-то помоложе.

И всё же увидеть Роналду в майке «Барселоны» было бы интересно с точки зрения поворота судьбы. Когда случается что-то, что казалось невозможным в принципе, это всегда любопытно. Увидеть трибуны «Сантьяго Бернабеу», освистывающие кажущуюся им симуляцию со стороны Роналду в «эль класико», дорогого стоит.

Андрей Центров