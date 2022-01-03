Рангник: «Не вижу причин, почему Роналду не может сыграть три матча за восемь дней»

Сегодня, 3 января, «Манчестер Юнайтед» на своем поле будет принимать «Вулверхэмптон» в рамках английской Премьер-лиги. Главный тренер команды Ральф Рангник оценил кадровую ситуацию накануне встречи, намекнув, что он не собирается сажать на скамейку для запасных форварда Криштиану Роналду из-за насыщенного графика.

«Я не вижу причин, почему Роналду не может сыграть три матча за восемь дней. Он готов физически, выполняет все указания на тренировках. Это профессионал самого высоко уровня, он сам следит за своей подготовкой, питанием, телом. Я не видел еще такого 36-летнего игрока. Возможно, еще Златан Ибрагимович, но у него другая роль на футбольном поле», - рассказал Рангник на предматчевой пресс-конференции.