«Манчестер Юнайтед» летом хочет приобрести Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс следующим летом может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Сделка станет более вероятной, если «Вест Хэм» по итогам сезона не сможет финишировать в топ-4.

Прошлым летом в трансфере Райса были заинтересованы сразу несколько топ-клубов, среди которых были «Челси», «Манчестер Сити» и тот же «Манчестер Юнайтед», однако клубы очень сильно смутились суммой в 90 миллионов евро, которую «Вест Хэм» требовал за своего игрока.

В этом сезоне Райс провел за «молотобойцев» 19 матчей в АПЛ, в которых отметился 1 голом и 4 ассистами.