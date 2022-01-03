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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в АПЛ при Ральфе Рангнике

03 Января 2022 • 23:09 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
0:1
Вулверхэмптон
окончен

Несмотря на то, что «Вулверхэмптон» очень хорошо играет в обороне и пропустил всего два гола в последних восьми матчах («Вест Хэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси»), всё равно его победа над «Манчестер Юнайтед» стала неожиданностью. Команда Бруну Лаге набрала три очка, забив один мяч (1:0).

Это первая неудача «красных дьяволов» в Премьер-лиге при новом главном тренере Ральфе Рангнике и шестая в целом в 14 последних поединках турнира. При этом по стоимости это второй состав в чемпионате Англии после соседей по городу из «Сити».

Примечательно, что «МЮ» дома не проигрывал «Вулверхэмптону» с 1980 года (7 побед и 3 ничьи).

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Vova52
04 Января 2022 в 00:08
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окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон 1.58 4.00 6.00
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