«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение в АПЛ при Ральфе Рангнике

Несмотря на то, что «Вулверхэмптон» очень хорошо играет в обороне и пропустил всего два гола в последних восьми матчах («Вест Хэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси»), всё равно его победа над «Манчестер Юнайтед» стала неожиданностью. Команда Бруну Лаге набрала три очка, забив один мяч (1:0).

Это первая неудача «красных дьяволов» в Премьер-лиге при новом главном тренере Ральфе Рангнике и шестая в целом в 14 последних поединках турнира. При этом по стоимости это второй состав в чемпионате Англии после соседей по городу из «Сити».

Примечательно, что «МЮ» дома не проигрывал «Вулверхэмптону» с 1980 года (7 побед и 3 ничьи).