Криштиану Роналду в новогоднюю ночь сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме».

«2021 год подходит к концу. Это был непростой год, хотя я забил 47 голов во всех турнирах», - такими словами Роналду начал своё обращение.

Роналду подчеркнул, что за год он поиграл в двух клубах и под руководством пяти разных тренеров. Португалец вспомнил победы с «Ювентусом» в Кубке и Суперкубке Италии, а также своё возвращение в «Манчестер Юнайтед».

«Меня не устраивает то, чего мы добились в «Манчестер Юнайтед». Уверен, никто из нас не счастлив», - написал Роналду. Португалец добавил, что он надеется на возвращение «красных дьяволов» на ведущие позиции в 2022 году.