Магуайр пропустит поединок «МЮ» против «Вулверхэмптона»

Как стало известно британской прессе, капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пропустит поединок против «Вулверхэмптона» в рамках английской Премьер-лиги, который запланирован на 3 января.

Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился инсайдер по травмам в АПЛ Бен Диннери. Согласно источнику, защитник получил небольшое повреждение на одной из тренировок. Он точно не примет участие в матче, потому что он не заселялся в отель вместе с остальными партнерами по команде.

Различные источники уверяют, что наставнику Ральфу Рангнику теперь придется переводить в центр обороны Неманью Матича, так как Виктор Линделоф и Эрик Байи также недоступны для выбора.