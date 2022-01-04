Инс: «Не вижу прогресса «Манчестер Юнайтед» при Рангнике»

Экс-футболист сборной Англии и «МЮ» Пол Инс не впечатлен игрой манкунианцев под руководством Ральфа Рангника.

«Пока не вижу прогресса в игре команды. Рангник пришел в клуб, когда был очень удачный график матчей. Это напомнило мне время, когда «Юнайтед» принял Сульшер. Ему тоже в начале достались игры с не самыми сильными командами. Уверен, что никто из болельщиков «МЮ» пока не увидел прогресса», - передает слова Инса Sky Sports.

Рангник был назначен главным тренером «красных дьяволов» в конце ноября минувшего года. Стороны заключили контракт до конца сезона.

Накануне команда потерпела первое поражение при немецком тренере. «МЮ» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» - 0:1.