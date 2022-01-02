​Мерсон: «Роналду нужно исключить из состава «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон высказался по поводу ситуации Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я твёрдо уверен, что Роналду нужно исключить из состава «Манчестер Юнайтед». Эдинсон Кавани должен играть на острие, а Джедон Санчо, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд должны бороться за места на флангах.

В «Манчестер Юнайтед» что-то идёт не так. Думаю, за кулисами происходит много всего, и это идёт во вред клубу», - слова Мерсона приводит The Sun со ссылкой на Sportskeeda.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в понедельник, 3 января. Команда Ральфа Рангника сыграет против «Вулверхэмптона» на своём поле.