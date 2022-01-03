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«Манчестер Юнайтед» проиграл в первом матче Роналду с капитанской повязкой

03 Января 2022 • 22:28 Комментировать (9)
Манчестер Юнайтед
0:1
Вулверхэмптон
окончен

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» играл против «Вулверхэмптона» и не впечатлил своих болельщиков. «Красные дьяволы» уступили середняку по количеству ударов по воротам. В первом тайме несколько раз спасал хозяев Давид де Хеа, после перерыва команды обменялись попаданиями в перекладину, а в концовке Жоау Моутинью с подбора вколотил мяч в сетку и шокировал «Олд Траффорд».

В итоге 0:1, первый матч Криштиану Роналду с капитанской повязкой после возвращения в «МЮ» получился неудачным.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон
    82' Моутинью Жоау (0:1)
Де Хеа Давид Уан-Биссака Аарон   84' (Эланга Энтони (   84') Джонс Фил Варан Рафаэль Шоу Люк   57' Мактоминай Скотт   49' Матич Неманья   74' Гринвуд Мэйсон   60' (Фернандеш Бруну (   60') Санчо Джедон   76' (Рэшфорд Маркус (   76') Кавани Эдинсон Роналду Криштиану
Запасные: Ван де Бек Донни Теллес Алекс Лингард Джесси Фред Сантос Далот Диогу Хендерсон Дин
Са Жозе   90' Килман Макс Коди Конор Саисс Ромен Семеду Нелсон Невеш Рубен Моутинью Жоау Марсал Фернандо Тринкан Франсишку   66' (Траоре Адама (   66') Хименес Рауль   82' (Силва Фабио (   82') Поденсе Даниэл   88' (Дендонкер Леандер (   88')
Запасные: Жордау Бруну Хувер Ки-Джана Кандл Люк Буэно Уго Аит-Нури Раян Радди Джон
03 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
1evgeniy1
03 Января 2022 в 23:33
В обычное время сказал бы: откровенно не хотят играть.
Сейчас оговорюсь: может быть ковид повлиял на состояние и работоспособность многих игроков. Но факт в том, что коллективное движение, взаимопонимание и культура паса не на уровне АПЛ.
По составу. Плюс - игра Джонса. Появилась а) реальная конкуренция ЦЗ, б) возможность играть в три защитника с Шоу и Маком в опорке при 2-х АП (из Бруно, Мата, Лингард, ВДБ) под 3-мя нападающими. Старичков выпускать сначала бессмысленно - им нужны наевшиеся защитники.
Минус тренерский: 4-2-4 да ещё с 3-мя ЦН это явный просчёт. Ради этого загонять Санчо направо - только портить игрока.
Игроки. Либо быстро пасуют назад, либо возятся с обработкой и выбором обостряющего продолжения и теряют мяч. Огромное число невынужденных технических ошибок. Особенно при попытках сыграть побыстрее - не чувствуют друг друга до автоматизма. И так уже не первый сезон. Как ни странно для игроков такого статуса, им нужно подтягивать технику. С приходом КР Гринвуд, Рэшфорд, Бруно да и Санчо только и думают, как бы показать, что они не хуже. И мельтешат, и не аилят друг друга.
Underdog !
03 Января 2022 в 22:54
Ну а что ж вы ожидали? Отыскали типа , внимание, в Локомотиве, который и в РПЛ середняк. Рассказали болельщикам,что это гениальный мегамозг с его остроатакующей игрой и высоким прессингом, а Тухель с Клоппом подыграли напевая ему дифирамбы (поняли сразу, что МЮ уже не конкурент). И самое важное-этот пассажир останется и будет консультировать. Умничать одним словом. Если провести аналогию, то это такой себе Гарри Невил, который в студии учит других как нужно тренировать, а сам об….ся в Испании.
Руководство МЮ конечно те еще выдумщики
ARTUR
03 Января 2022 в 22:45
Какое днище стал МЮ, что вроде Дерби , этот хаос в руководстве в этом сезоне добил команду , то гелевого купили ,то от Сульшера избавились будто он спидоностный и пригласили завхоза из Локомотива , в обороне игра на уровне чемпионшипа ,что не отбор то на грани фола либо карточка ,Мактоминей это игрок уровня Уигана ,его еще в первом тайме нужно было удалять ,, завхоз видимо даже не понимает кто на какой позиции играет р в чем их смысл , играл без центра , волки центр проходили не напрягаясь , этот баклан вместо двух старых пешеходов Кавани и Криштиану меняет Джейдона , который как то насыщал игру в середине поля .Бруно конечно оживил игру умом ,но среди леревьев он был один . Лучший был Де Хеа и как ни странно Джонс ... Позор ,а волки молодцы .
Underdog !
03 Января 2022 в 22:57
Дааа, Джонс красава. Так круто смотрелся, что подумалось, что именно он станет виновником поражения))) ну это просто с ним всю карьеру так)))
redwhite1959
03 Января 2022 в 22:42
"Вулвз" в АПЛ мне напоминает "Бетис" в Ла Лиге - против аутсайдеров и середняков играют ни шатко ни валко, зато против "грандов" показывают свой лучший футбол! Гости играли весь матч очень грамотно и смотрелись бОльшую часть времени предпочтительнее хозяев в плане организации игры. Фернандеш чуть не сломал перекладину из убойной позиции, а Моутиньо попал в угол! Это были самые опасные моменты у ворот обеих команд - и потому победа "волков"! И выход Траоре на замену тоже сыграл свою роль - в голе он тоже непосредственно поучаствовал.
snk6565
03 Января 2022 в 22:41
Схему поменял....а обьяснить, что на поле двигаться нужно - забыл...передачи идут только на абсолютно свободного и статичного игрока, как только он двигается вперед, передача идет в недодачу, как стоящему...к чему все эти непонятные ротации перед паузой...такое ощущение, что немец работает по своей ему одному понятной схеме, ни разу не понимая команду...
Alex1972
03 Января 2022 в 22:37
Теперь ему эту повязку надо сожрать... Для коллекции ... А-ха-ха-ха...
Vova52
03 Января 2022 в 22:34
Zaslujeno viigrali , molodci...
ингерман
03 Января 2022 в 22:30
ай а усе пачему прадули патаму шта никто тута за манюню не болеец.. спасибо елаге за профессиональный комменц.. )))
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окончен Манчестер Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон 1.58 4.00 6.00
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