«Манчестер Юнайтед» проиграл в первом матче Роналду с капитанской повязкой

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» играл против «Вулверхэмптона» и не впечатлил своих болельщиков. «Красные дьяволы» уступили середняку по количеству ударов по воротам. В первом тайме несколько раз спасал хозяев Давид де Хеа, после перерыва команды обменялись попаданиями в перекладину, а в концовке Жоау Моутинью с подбора вколотил мяч в сетку и шокировал «Олд Траффорд».

В итоге 0:1, первый матч Криштиану Роналду с капитанской повязкой после возвращения в «МЮ» получился неудачным.