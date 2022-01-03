«Манчестер Юнайтед» проиграл в первом матче Роналду с капитанской повязкой

В матче 21-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» играл против «Вулверхэмптона» и не впечатлил своих болельщиков. «Красные дьяволы» уступили середняку по количеству ударов по воротам. В первом тайме несколько раз спасал хозяев Давид де Хеа, после перерыва команды обменялись попаданиями в перекладину, а в концовке Жоау Моутинью с подбора вколотил мяч в сетку и шокировал «Олд Траффорд».
В итоге 0:1, первый матч Криштиану Роналду с капитанской повязкой после возвращения в «МЮ» получился неудачным.
Протокол игры
|82' Моутинью Жоау (0:1)
Де Хеа Давид • Уан-Биссака Аарон 84' ( Эланга Энтони ( 84') • Джонс Фил • Варан Рафаэль • Шоу Люк • 57'Мактоминай Скотт • 49'Матич Неманья • 74'Гринвуд Мэйсон 60' ( Фернандеш Бруну ( 60') • Санчо Джедон 76' ( Рэшфорд Маркус ( 76') • Кавани Эдинсон • Роналду Криштиану
Запасные: Ван де Бек Донни • Теллес Алекс • Лингард Джесси • Фред Сантос • Далот Диогу • Хендерсон Дин
Са Жозе • 90'Килман Макс • Коди Конор • Саисс Ромен • Семеду Нелсон • Невеш Рубен • Моутинью Жоау • Марсал Фернандо • Тринкан Франсишку 66' ( Траоре Адама ( 66') • Хименес Рауль 82' ( Силва Фабио ( 82') • Поденсе Даниэл 88' ( Дендонкер Леандер ( 88')
Запасные: Жордау Бруну • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Буэно Уго • Аит-Нури Раян • Радди Джон
03 января. Стадион "Олд Траффорд".
Сейчас оговорюсь: может быть ковид повлиял на состояние и работоспособность многих игроков. Но факт в том, что коллективное движение, взаимопонимание и культура паса не на уровне АПЛ.
По составу. Плюс - игра Джонса. Появилась а) реальная конкуренция ЦЗ, б) возможность играть в три защитника с Шоу и Маком в опорке при 2-х АП (из Бруно, Мата, Лингард, ВДБ) под 3-мя нападающими. Старичков выпускать сначала бессмысленно - им нужны наевшиеся защитники.
Минус тренерский: 4-2-4 да ещё с 3-мя ЦН это явный просчёт. Ради этого загонять Санчо направо - только портить игрока.
Игроки. Либо быстро пасуют назад, либо возятся с обработкой и выбором обостряющего продолжения и теряют мяч. Огромное число невынужденных технических ошибок. Особенно при попытках сыграть побыстрее - не чувствуют друг друга до автоматизма. И так уже не первый сезон. Как ни странно для игроков такого статуса, им нужно подтягивать технику. С приходом КР Гринвуд, Рэшфорд, Бруно да и Санчо только и думают, как бы показать, что они не хуже. И мельтешат, и не аилят друг друга.
Руководство МЮ конечно те еще выдумщики
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