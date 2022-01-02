Рангник не позволит Кавани уйти в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник на своей недавней пресс-конференции заявил, что не разрешит нападающему Эдинсону Кавани покинуть клуб в это трансферное окно.

«Эди знает, что я точно не дам ему уйти в январе. С ним я говорю чаще, чем с другими игроками, и он знает, что я его очень ценю», – приводит слова немецкого специалиста Daily Mail.

Напомним, что именно Кавани являлся основным нападающим «МЮ», пока летом в клуб не вернулся Криштиану Роналду. В этом сезоне уругвайский форвард провел за «красных» всего 7 матчей, в которых отметился двумя голами.