В борьбе за Адама Траоре осталось два лондонских клуба

Еще прошлым летом ходили слухи о возможном уходе вингера Адама Траоре из «Вулверхэмптона». Вполне вероятно, что испанец сменит клубную прописку уже в январе.

Как свидетельствует британское издание The Mirror, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте. Однако «шпорам» предстоит выдержать конкуренцию у еще одной лондонской команды, «Вест Хэма».

Ранее Траоре также сватали в «Ливерпуль» и «Барселону», но мерсисайдцы не планируют тратить деньги зимой, а каталонцы сделали выбор в пользу Феррана Торреса.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают 25-летнего игрока «волков» в 28 миллионов евро.