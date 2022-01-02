«Тоттенхэм» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за Кесси

Полузащитник «Милана» Франк Кесси близок к переходу в «Тоттенхэм» ближайшим летом на правах свободного агента. У ивуарийского полузащитника в июне истекает срок контракта с «Миланом», и пока что стороны не намерены его продлевать.

В борьбе за Кесси также участвует и «Манчестер Юнайтед», однако ивуариец намерен перейти в «Тоттенхэм», так как там ему предлагают лучшие условия, чем в Манчестере.

В этом сезоне Кесси провел за «Милан» 16 матчей в Серии А, в которых отметился 5 голами.