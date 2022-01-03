Роналду впервые в сезоне выведет «Манчестер Юнайтед» на матч с капитанской повязкой

В связи с отсутствием защитника Гарри Магуайра, Ральфу Рангнику пришлось решить, кому отдать капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вулверхэмптоном». Так как Бруну Фернандеш оказался на скамейке для запасных, выбор наставника пал на Криштиану Роналду.

Таким образом, португалец впервые после возвращения на «Олд Траффорд» выведет команду на футбольное поле в качестве капитана. Что касается других кадровых решений немецкого специалиста, то травмированного Магуайра в основе заменит Фил Джонс, не получавший игровой практики на высоком уровне около двух лет.

Текстовая-онлайн трансляция противостояния будет доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Начало встречи – в 20:30 по московскому времени.