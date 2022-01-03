Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду впервые в сезоне выведет «Манчестер Юнайтед» на матч с капитанской повязкой

03 Января 2022 • 19:49 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
1.58 4.00 6.00
Через 0 ч. -2 мин.

В связи с отсутствием защитника Гарри Магуайра, Ральфу Рангнику пришлось решить, кому отдать капитанскую повязку «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вулверхэмптоном». Так как Бруну Фернандеш оказался на скамейке для запасных, выбор наставника пал на Криштиану Роналду.

Таким образом, португалец впервые после возвращения на «Олд Траффорд» выведет команду на футбольное поле в качестве капитана. Что касается других кадровых решений немецкого специалиста, то травмированного Магуайра в основе заменит Фил Джонс, не получавший игровой практики на высоком уровне около двух лет.

Текстовая-онлайн трансляция противостояния будет доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru. Начало встречи – в 20:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Alex1972
03 Января 2022 в 20:30
Опять бросит ее, если не забьет... А если ещё и продуют, то и пнет ногой... Это уже было... Хе ..
Misha_diablo_football
03 Января 2022 в 20:30
Понты не отменишь, а Джонс тот ещё косячник без труда переплюнет Магуайера...
Underdog !
03 Января 2022 в 20:09
Ну вот... Теперь он стал ещё более ровней,чем другие игроки
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.01  20:30 Манчестер Юнайтед ... Вулверхэмптон 1.58 4.00 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Января
20:22 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал идеальный выход из ситуации для Лукаку
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:49 · Англия. Премьер-лига
Роналду впервые в сезоне выведет «Манчестер Юнайтед» на матч с капитанской повязкой 3
19:38 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба начали переговоры с Рюдигером по условиям предварительного контракта
19:27 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» своего бывшего подопечного по «Тоттенхэму» слухи
19:09 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен готов был подписать новый контракт с «Челси», но в последний момент передумал из-за возобновившегося интереса со стороны «Барселоны»
18:29 · Англия. Премьер-лига
В борьбе за Адама Траоре осталось два лондонских клуба
18:14 · Англия. Кубок лиги
​«Челси» - «Тоттенхэм»: прогноз на матч Кубка лиги – 5 января 2022
17:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл на место Обамеянга нового форварда, которого ранее не отпустили в «Барселону» слухи
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» приготовил 50 миллионов евро на форварда «Бенфики» слухи
16:21 · Англия. Премьер-лига
Источник: Игроки «Челси» встали на сторону Тухеля, оставшись недовольными поведением Лукаку 1
15:38 · Англия. Премьер-лига
Магуайр пропустит поединок «МЮ» против «Вулверхэмптона»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Клопп хотел видеть Эдена Азара в «Ливерпуле», но руководство клуба заблокировало трансфер слухи
14:55 · Англия. Премьер-лига
Тухель и Лукаку запланировали встречу, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Бенитес теряет доверие боссов «Эвертона» - клуб всерьёз рассматривает возможность смены главного тренера
Все новости
Рекомендуем