Рангник объяснил, почему назначил Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед»

Наставник «МЮ» Ральф Рангник прокомментировал свое решение назначить португальского форварда Криштиану Роналду капитаном команды. 36-летний бомбардир вывел команду на поединок против «Вулверхэмптона».

«Криштиану – самый опытный игрок в составе команды. Роналду в совокупности больше всех выступает за «МЮ». Мой выбор был между ним и де Хеа. Но для меня важно иметь капитана среди полевых игроков. Поэтому выбор пал на Криштиану», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

«Красные дьяволы» потерпели поражение во вчерашнем матче. Гости выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 1:0.