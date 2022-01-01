​Фанаты «Арсенала» - арбитрам на матче с «Манчестер Сити»: «Сколько они вам заплатили?»

В первый день 2022 года «Арсенал» на своём поле проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2. На исходе часа игры лондонцы остались в численном меньшинстве после удаления защитника Габриэля. Красная карточка была показана при счёте 1:1.

Фанаты «Арсенала» остались недовольны работой судей на матче. В определённый момент с трибун стадиона «Эмирейтс» местные болельщики принялись скандировать такую фразу: «Сколько они вам заплатили?».

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги и имеет хорошие шансы защитить титул чемпиона страны.