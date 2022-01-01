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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко мог не играть против «Арсенала» из-за коронавируса

01 Января 2022 • 20:23 Комментировать (1)
Арсенал
1:2
Манчестер Сити
окончен

В первом матче 2022 года в Премьер-лиге Англии «Манчестер Сити» в большинстве вырвал победу над «Арсеналом» (2:1). В заявке на игру отсутствовали игроки «горожан» Александр Зинченко и Фил Фоден. В клубе сообщили, что они не готовы на 100%.

Есть и неофициальная информация. Твиттер-аккаунт ZoryaLondonsk сообщает, что Зинченко заразился коронавирусом на этой неделе и находится на самоизоляции согласно требованиям местного минздрава.

В текущем сезоне украинец выходил на поле в 12 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его команда после победы над «канонирами» лидирует с отрывом в 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити коронавирус в Англии
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Комментарии (1)
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Leonardis
01 Января 2022 в 20:48
отыгрался парниша..., пора в Уфу ...
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окончен Арсенал 1:2 Манчестер Сити 5.75 4.55 1.58
окончен Уотфорд 0:1 Тоттенхэм 5.60 4.20 1.60
Идет 45 минута Кристал Пэлас 0:3 Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
02.01  17:00 Брентфорд ... Астон Вилла 3.10 3.40 2.35
02.01  17:00 Лидс ... Бёрнли
02.01  17:00 Эвертон ... Брайтон 2.80 3.15 2.65
02.01  19:30 Челси ... Ливерпуль 2.80 3.50 2.45
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