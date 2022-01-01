Зинченко мог не играть против «Арсенала» из-за коронавируса

В первом матче 2022 года в Премьер-лиге Англии «Манчестер Сити» в большинстве вырвал победу над «Арсеналом» (2:1). В заявке на игру отсутствовали игроки «горожан» Александр Зинченко и Фил Фоден. В клубе сообщили, что они не готовы на 100%.

Есть и неофициальная информация. Твиттер-аккаунт ZoryaLondonsk сообщает, что Зинченко заразился коронавирусом на этой неделе и находится на самоизоляции согласно требованиям местного минздрава.

В текущем сезоне украинец выходил на поле в 12 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его команда после победы над «канонирами» лидирует с отрывом в 11 очков.