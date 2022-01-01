​Гвардиола не считает «Манчестер Сити» единственным претендентом на титул

«Манчестер Сити» с отрывом лидирует в чемпионате Англии, но главный тренер команды Хосеп Гвардиола не считает свою команду единственным претендентом на титул.

«В гонке за титул участвует только одна команда? Это маловероятно. Одиннадцать побед кряду – это здорово, но посмотрите на нашу скамейку. Там четыре игрока академии. У нас по ходу сезона было много случаев заражения коронавирусом и травм. Мы невероятно устали», - слова Гвардиолы приводятся на сайте BBC со ссылкой на BT Sport.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в пятницу, 7 января. Команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Суиндон Таун» в третьем раунде Кубка Англии.