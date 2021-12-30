Стерлинг: «Я – большой фанат Роналду ещё с детства»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что Криштиану Роналду является его кумиром уже долгое время. По словам игрока, он до сих пор восхищается качествами португальского нападающего.

«Криштиану – феноменальный игрок. Посмотрите, ему 36 лет, а он продолжает держать себя в отличной физической и психологической форме. Думаю, это заслуживает уважения. Я – большой фанат Роналду, активно следил за его карьерой, когда был еще ребенком», - поделился Стерлинг в эфире BBC.

Стоит напомнить, что Стерлинг вполне мог повторить путь португальца, как как летом к нему приписывали активный интерес со стороны мадридского «Реала».