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Стерлинг: «Я – большой фанат Роналду ещё с детства»

30 Декабря 2021 • 15:33 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
6.00 4.60 1.50
01.01 15:30

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что Криштиану Роналду является его кумиром уже долгое время. По словам игрока, он до сих пор восхищается качествами португальского нападающего.

«Криштиану – феноменальный игрок. Посмотрите, ему 36 лет, а он продолжает держать себя в отличной физической и психологической форме. Думаю, это заслуживает уважения. Я – большой фанат Роналду, активно следил за его карьерой, когда был еще ребенком», - поделился Стерлинг в эфире BBC.

Стоит напомнить, что Стерлинг вполне мог повторить путь португальца, как как летом к нему приписывали активный интерес со стороны мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рахим Стерлинг
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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