Гвардиола: «Манчестер Сити» предстоит матч с лучшим «Арсеналом» за последние несколько лет»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о следующем сопернике своей команды. В рамках 21-го тура Премьер-лиги «горожане» встретятся с лондонским «Арсеналом».

«Нам предстоит поединок против одного из топ-клубов АПЛ. Думаю, это лучший «Арсенал» за последние несколько лет. Хочу поздравить их с прогрессом. Нам нельзя терять концентрацию в матче с таким соперником», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

Матч пройдет в Лондоне 1 января.

После 20 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице Премьер-лиги, а «Арсенал» находится на четвертой строчке.