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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Манчестер Сити» предстоит матч с лучшим «Арсеналом» за последние несколько лет»

30 Декабря 2021 • 10:14 Комментировать (1)
Арсенал
...
Манчестер Сити
6.10 4.70 1.50
01.01 15:30

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о следующем сопернике своей команды. В рамках 21-го тура Премьер-лиги «горожане» встретятся с лондонским «Арсеналом».

«Нам предстоит поединок против одного из топ-клубов АПЛ. Думаю, это лучший «Арсенал» за последние несколько лет. Хочу поздравить их с прогрессом. Нам нельзя терять концентрацию в матче с таким соперником», - передает слова испанского тренера BBC Sport.

Матч пройдет в Лондоне 1 января.

После 20 туров «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице Премьер-лиги, а «Арсенал» находится на четвертой строчке.

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Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
30 Декабря 2021 в 10:28
Может и так, но свою законную трешку мы в ворота получим. Правда есть надежда, что хоть разок в ответ забьем
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30.12  23:15 Манчестер Юнайтед ... Бёрнли 1.40 4.80 8.50
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