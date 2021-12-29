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У Артеты подтвердился коронавирус накануне матча с «Манчестер Сити»

29 Декабря 2021 • 14:17 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
01.01 15:30

В субботу, 1 января, «Арсенал» на своем поле будет принимать «Манчестер Сити». «Канонирам» придется обойтись без своего главного тренера Микеля Артеты, у которого во второй раз подтвердился коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, испанский специалист будет изолирован от коллектива на неопределенное время. Примечательно, что полутора года назад Артета был первым представителем чемпионата Англии, которого постиг вирус.

На днях один из матчей лондонцев также был перенесен из-за COVID-19 – правда, вспышка случилась в составе соперника, «Вулверхэмптона». К слову, в общей сложности в последние три дня было отменено уже пять поединков первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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