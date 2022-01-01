​«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали составы

В первый день 2021 года в чемпионате Англии пройдёт матч с яркой вывеской – «Арсенал» против «Манчестер Сити». Лондонские «канониры» набрали хорошую форму и постараются обыграть лидера Премьер-лиги на поле родного «Эмирейтс».

Рулевой «Арсенала» Микель Артеты решит выпустить на поле с первых минут таких игроков: Ремсдейл, Тирни, Уайт, Габриэль, Томиясу, Парти, Эдегор, Джака, Мартинелли, Сака, Ляказетт.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, включил в стартовый состав таких исполнителей: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Аке, Родри, Силва, де Брёйне, Стерлинг, Марез, Жезус.

Следить за матчем «Арсенал» - «Манчестер Сити» можно будет в текстовой трансляции.