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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» и «Манчестер Сити» назвали составы

01 Января 2022 • 14:41 Комментировать (1)
Арсенал
...
Манчестер Сити
5.75 4.55 1.58
Через 0 ч. 28 мин.

В первый день 2021 года в чемпионате Англии пройдёт матч с яркой вывеской – «Арсенал» против «Манчестер Сити». Лондонские «канониры» набрали хорошую форму и постараются обыграть лидера Премьер-лиги на поле родного «Эмирейтс».

Рулевой «Арсенала» Микель Артеты решит выпустить на поле с первых минут таких игроков: Ремсдейл, Тирни, Уайт, Габриэль, Томиясу, Парти, Эдегор, Джака, Мартинелли, Сака, Ляказетт.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, включил в стартовый состав таких исполнителей: Эдерсон, Канселу, Диаш, Лапорт, Аке, Родри, Силва, де Брёйне, Стерлинг, Марез, Жезус.

Следить за матчем «Арсенал» - «Манчестер Сити» можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1)
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thanos19986
01 Января 2022 в 14:58
В первый день 2021 года ок
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01.01  15:30 Арсенал ... Манчестер Сити 5.75 4.55 1.58
01.01  18:00 Уотфорд ... Тоттенхэм 5.60 4.20 1.60
01.01  20:30 Кристал Пэлас ... Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
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