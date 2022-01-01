​«Манчестер Сити» выиграл 11 последних матчей АПЛ

«Манчестер Сити» на мажорной ноте начал 2022 календарный год. В гостях у «Арсенала» команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала победу со счётом 2:1. «Горожане» продлили победную серию в Премьер-лиге до 11 матчей. Эти игры манкунианцы выиграли с общим счётом 33:7.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 15 января. В этот день команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Челси» на своём поле.

На текущую минуту располагающийся на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» опережает ближайшего преследователя на 11 очков. Впрочем, второй «Челси» имеет игру в запасе.