Вечные неудачники: «Манчестер Сити» вырвал 10-ю подряд победу над «Арсеналом» в АПЛ в матче с пенальти и удалением

В первом большом матче 2022 года сразились лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» имеет статус главного претендента на золотые медали АПЛ, и не зря «небесно-голубые» подошли к январю с восьмиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Этим самым преследователем был не «Арсенал», но «канониры» всё равно находились недалеко. Не в смысле набранных очков, а в смысле мест в таблице. Команда Микеля Артеты, изолированного из-за положительного теста на COVID-19, находилась на четвёртой позиции с отставанием от первой в пятнадцать баллов. А ведь в начале чемпионата было трудно представить, что лондонцы заберутся столь высоко, учитывая их ужасный старт. В частности, в конце августа «Ман Сити» не оставил от «Арсенала» мокрого места, растерзав его со счётом 5:0 и обыграв его, кстати, девятый подряд раз в рамках АПЛ.

В отчётном матче команды заиграли, в общем-то, в равный футбол, то есть «Сити» не стал задавливать удобного для себя соперника. Первый момент возник в районе пятой минуты, когда Жезус неудачно пробил головой после навеса. Вскоре произошла спорная коллизия у других ворот. Эдегор далековато отпустил мяч в чужой штрафной, но догнал его на правом краю вратарской, куда бросился спасать положение Эдерсон. Вратарь «Сити» сыграл рукой и в мяч, и в ногу соперника – судья назначил угловой, и помощники из ВАР-комнаты поддержали его решение.

На четырнадцатой минуте Стерлинг выдал диагональный навес справа, а Рубен Диаш головой скинул мяч рядом с дальней штангой. Рамсдейл в этой ситуации потерял ворота, так что спасти свою команду от пропущенного гола, лети мяч в створ, не сумел бы. На шестнадцатой минуте Мартинелли прорвался по левому полуфлангу и не переиграл Эдерсона. Спустя три минуты де Брёйне своей закруткой запустил мяч мимо правой девятки. По истечении же получаса игры классный розыгрыш «Арсенала» стал виновником забитого гола. После передачи с левого полуфланга от Тирни Сака сходу пробил низом в правый угол, и Эдерсон не достал до сферы (1:0).

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Пропущенный мяч не явился катализатором локального прогресса в игре манкунианцев. Преимущество гостей во владении мячом не преобразовывалось в голевые моменты, тогда как «Арсенал» имел до конца тайма пару шансов увеличить счёт, которые не использовал Мартинелли. Второй тайм хозяева начали активно и могли заработать опасный штрафной из-за эффектного подката Родри во всё того же Мартинелли, но суровые реалии английского футбола таковы, что подобное на Туманном Альбионе не считается нарушением.

Дальше события стали развиваться точно не по сценарию «канониров». Джака в своей штрафной откровенно схватил за футболку Бернарду Силву, и вот тут уже пенальти был назначен – арбитр Стюарт Эттвелл сам глядел повтор на мониторе. Джака был недоволен и показывал, что Силва падал сам, однако позиция «пушкаря» не волновало рефери. Марез был точен с одиннадцатиметровой отметки, послав мяч в правый угол (1:1). Почти сразу же «небесно-голубые» едва не придумали себе автогол. Лапорт головой перекинул Эдерсона, Аке в отчаянном подкате вынес мяч с ленточки, ну и Мартинелли умудрился с близкого добивания пальнуть мимо створа.

Пропустив с пенальти и не реализовав убойную возможность, лондонцы ещё остались в меньшинстве из-за невынужденных предупреждений. Габриэль быстро получил две жёлтые карточки – за неспортивное поведение и задержку в центре поля Жезуса. Вдесятером хозяева больше времени уделяли обороне и долго не позволяли команде Гвардиолы создать явных моментов, но на третьей добавленной минуте «канониры» подтвердили своё реноме вечных неудачников. Родри удачно добил мяч в сетку с нескольких метров и сделал так, что «Манчестер Сити» одержал 10-ю подряд победу над «Арсеналом» в очных матчах в рамках АПЛ.

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Кирилл Иванцов