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Вечные неудачники: «Манчестер Сити» вырвал 10-ю подряд победу над «Арсеналом» в АПЛ в матче с пенальти и удалением

01 Января 2022 • 17:29 Комментировать (29)
Арсенал
1:2
Манчестер Сити
окончен

В первом большом матче 2022 года сразились лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Арсенал 1:2 Манчестер Сити
(1:0) Сака Букайо 31'    
    57' Марез Рияд (1:1)
    90' Родри Эрнандес (1:2)
Ремсдейл Аарон Томиясу Такэхиро Уайт Бен Габриэль дос Сантос   57'   59' Тирни Киран Парти Томас Джака Гранит   55' Сака Букайо   63'   84' (Эльнени Мохамед (   84') Эдегор Мартин   63' (Холдинг Роб (   63'   68') Мартинелли Габриэл Ляказетт Александр   71' (Смит-Роу Эмил (   71')
Запасные: Лено Бернд Пепе Николя Тавареш Нуну Седрик Соареш Самби Локонга Альберт-Мбойо Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Эдерсон Мораес Канселу Жоау Диаш Рубен Лапорт Эмерик Аке Натан Силва Бернарду   90' Родри Эрнандес   90' Де Брёйне Кевин Марез Рияд Жезус Габриэль   63' (Гюндоган Илкай (   63') Стерлинг Рахим
Запасные: Грилиш Джек Уокер Кайл James McAtee Палмер Коул Стеффен Закари Фернандиньо Фернандо Мбете-Тату Люк Kayky
01 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

«Манчестер Сити» имеет статус главного претендента на золотые медали АПЛ, и не зря «небесно-голубые» подошли к январю с восьмиочковым отрывом от ближайшего преследователя. Этим самым преследователем был не «Арсенал», но «канониры» всё равно находились недалеко. Не в смысле набранных очков, а в смысле мест в таблице. Команда Микеля Артеты, изолированного из-за положительного теста на COVID-19, находилась на четвёртой позиции с отставанием от первой в пятнадцать баллов. А ведь в начале чемпионата было трудно представить, что лондонцы заберутся столь высоко, учитывая их ужасный старт. В частности, в конце августа «Ман Сити» не оставил от «Арсенала» мокрого места, растерзав его со счётом 5:0 и обыграв его, кстати, девятый подряд раз в рамках АПЛ.

В отчётном матче команды заиграли, в общем-то, в равный футбол, то есть «Сити» не стал задавливать удобного для себя соперника. Первый момент возник в районе пятой минуты, когда Жезус неудачно пробил головой после навеса. Вскоре произошла спорная коллизия у других ворот. Эдегор далековато отпустил мяч в чужой штрафной, но догнал его на правом краю вратарской, куда бросился спасать положение Эдерсон. Вратарь «Сити» сыграл рукой и в мяч, и в ногу соперника – судья назначил угловой, и помощники из ВАР-комнаты поддержали его решение.

На четырнадцатой минуте Стерлинг выдал диагональный навес справа, а Рубен Диаш головой скинул мяч рядом с дальней штангой. Рамсдейл в этой ситуации потерял ворота, так что спасти свою команду от пропущенного гола, лети мяч в створ, не сумел бы. На шестнадцатой минуте Мартинелли прорвался по левому полуфлангу и не переиграл Эдерсона. Спустя три минуты де Брёйне своей закруткой запустил мяч мимо правой девятки. По истечении же получаса игры классный розыгрыш «Арсенала» стал виновником забитого гола. После передачи с левого полуфланга от Тирни Сака сходу пробил низом в правый угол, и Эдерсон не достал до сферы (1:0).

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Пропущенный мяч не явился катализатором локального прогресса в игре манкунианцев. Преимущество гостей во владении мячом не преобразовывалось в голевые моменты, тогда как «Арсенал» имел до конца тайма пару шансов увеличить счёт, которые не использовал Мартинелли. Второй тайм хозяева начали активно и могли заработать опасный штрафной из-за эффектного подката Родри во всё того же Мартинелли, но суровые реалии английского футбола таковы, что подобное на Туманном Альбионе не считается нарушением.

Дальше события стали развиваться точно не по сценарию «канониров». Джака в своей штрафной откровенно схватил за футболку Бернарду Силву, и вот тут уже пенальти был назначен – арбитр Стюарт Эттвелл сам глядел повтор на мониторе. Джака был недоволен и показывал, что Силва падал сам, однако позиция «пушкаря» не волновало рефери. Марез был точен с одиннадцатиметровой отметки, послав мяч в правый угол (1:1). Почти сразу же «небесно-голубые» едва не придумали себе автогол. Лапорт головой перекинул Эдерсона, Аке в отчаянном подкате вынес мяч с ленточки, ну и Мартинелли умудрился с близкого добивания пальнуть мимо створа.

Пропустив с пенальти и не реализовав убойную возможность, лондонцы ещё остались в меньшинстве из-за невынужденных предупреждений. Габриэль быстро получил две жёлтые карточки – за неспортивное поведение и задержку в центре поля Жезуса. Вдесятером хозяева больше времени уделяли обороне и долго не позволяли команде Гвардиолы создать явных моментов, но на третьей добавленной минуте «канониры» подтвердили своё реноме вечных неудачников. Родри удачно добил мяч в сетку с нескольких метров и сделал так, что «Манчестер Сити» одержал 10-ю подряд победу над «Арсеналом» в очных матчах в рамках АПЛ.

Embed from Getty Images

Кирилл Иванцов

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Апл Чемпионат Англии
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Комментарии (29)
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Рейтинг комментариев
gunner01
01 Января 2022 в 19:47
А вообще, статейка гнилая и однобокая. Называть "вечными неудачниками" клуб, который является единственным в истории АПЛ без поражений в сезоне, клуб, имеющий в копилке трофеев больше всех в Англии Кубков страны, это конечно, очень умно. Особо эта умность буквально выпирает, когда читаешь восторженные сопливые реверансы в сторону клуба шейхов. Клуб, состав которого стоит неприлично много, почему-то ну, никак не может выиграть ЛЧ. Вот это и есть ВЕЧНЫЕ НЕДАЧНИКИ. И такими будут долго.
Куляба
01 Января 2022 в 19:50
надо жить сегодняшним днем
Арсенал - это главное позорище футбольной Англии
а раньше были они крутые, согласен
gunner01
01 Января 2022 в 20:00
Когда шейхи вдоволь наиграются и заберут свои деньги, а клуб займет свое историческое место во второй половине таблицы, вот тогда и посмотрим, что буду говорить. Ну, а называть команду, идущую в пятерке первых, "главным позорищем Англии", как минимум, неумно.
fireland
01 Января 2022 в 19:29
Пепка красава, сделал лучший трансфер года. Атвелл хорош.
id152079006
01 Января 2022 в 19:24
Сити можно поздравлять с чемпионством. Первым (но, боюсь, не последним) проплаченным шейхами. Стыдно за продажных английских судей, за руководство АПЛ, которое закрывает на это глаза. Видимо, в обмен, на пополнение своих оффшорных счетов.
aegur
01 Января 2022 в 18:24
Нормальный такой футбол с победой на классе... хотя ничья была бы более справедливым результатом
Забыл добавить-судья козёл, вар гомно, сити жадные до очков мешки а пепка физрук)))
wertygaz
01 Января 2022 в 18:22
Думал только в России, судьи помогают одному клубу, нет в Англии то же самое... помогают богатейшим...
Роман Мамедов
01 Января 2022 в 18:15
много странности в матче
ингерман
01 Января 2022 в 18:23
ай.. чё стафка накрылась..
Роман Мамедов
01 Января 2022 в 18:28
да деда)))) сто руб пипец но у меня пенсион скоро и зп 1200 в час ))))
ингерман
01 Января 2022 в 18:31
ай а зряплацу иде получашь.. )))
Роман Мамедов
01 Января 2022 в 18:55
Агент по продажам сотовой компании
ингерман
01 Января 2022 в 19:42
ай неушта иносранный? ай чюр-миня-чюр.. грехи маи тяшкия.. чуц ни вляпавси.. )))
Misha_diablo_football
01 Января 2022 в 18:04
Арсенал в первом тайме смотрелся предпочтительнее голубых, я ожидал что они вполне способны отобрать очки у чемпиона, но нет Атвелл, Жака и Габриель не позволили случиться этому...
gunner01
01 Января 2022 в 17:47
Афффтар, что за ярлыки? Давай уже и про голубых скажи, что они симулянты, и вести себя по-мужски не могут. Скажи, что пеналь в ворота Арсенала и вторая желтая Габриэлю были высосаны из пальца. Скажи, что судья делал все возможное, чтобы гости не обосрались, и свистел в одну сторону.
Vaisili0k
01 Января 2022 в 17:58
Когда болельщик нынешнего Арсенала говорит про "мужское поведение" и "симуляции", это конечно шик...Если в конце сезона посчитать всё время, которое игроки Арсенала корчатся на газоне изображая боль и сколько времени они тратят на любые действия, чтобы потянуть время, получится пара матчей, минимум. Если бы Джака не начал футболку с Бернарду снимать, то конечно была бы карточка за симуляцию и не было бы пенальти, т.к. перед фолом нырок был, Гранит сам виноват. Ну а за отмашки, как у Габриэля уже давно всем карточки показывают, тем более, как здесь, когда он намеренно в лицо пихал. Тренерская ошибка, что сразу его с игры не снял, после первой карточки, когда Габриэль психовать начал, ясно же было, что в таком неуравновешенном состоянии он доиграется.
gunner01
01 Января 2022 в 19:10
Да просто стыдно смотреть, как горожане заваливаются от малейшего контакта. Бернарду должен был по-хорошему горчичник получать за симуляцию. Ах, да, для футболистов этого клуба такого термина нет. Я ж забыл. Ну, конечно, они играют. А мы идиоты ничего н ее понимаем. Как и с нырком Великого Дельфина на Евро. Напомнить, с какого клуба этот артист? Ну, а то, что рефери не обращал внимание на явные нарушения против Эдегора (пеналь, хоть что говори), Мартинелли (да, да, чуть не оторванные ноги, это по-хорошему, фол). Ну бог с ним. Главное, чтобы Шити очки получали. И похеру, что их им дарят....
Vaisili0k
01 Января 2022 в 20:50
Увы, таков современный футбол...К счастью АПЛ далеко до Ла Лиги в этом плане) Но в этом сезоне на игроков Арсенала, Ливерпуля и Сити порой смешно смотреть, как они корчатся. Судья на мой взгляд, вот как раз как надо и судил, классическое британское судейство. Сразу обозначил, что если игра в мяч, то ему без разницы, что там дальше будет, если нет умышленной грубости, поэтому и Эдегор и Мартинелли и Де Брёйне в первом тайме мяч по правилам теряли. Я за такое судейство во всех матчах любых команд, а то в ноябре или декабре, то ли в матче Челси, то ли в матче МЮ, была игра в мяч а потом в ноги и судья пенальти поставил, хотя там какие претензии к защитнику, он ведь мяч выбил а дальше уже инерция и контакт с нападающим, который до конца тоже играл. Лет 10-15 назад такое никогда бы не свистнули. В любом случае, Арсенал сегодня молодцы, да и с Вест Хэмом недавно тоже ударный матч выдали, так что прогресс в игре есть, а значит и результаты подтянутся. Вам бы ещё тренера другого, а то Артета своими напыщенными интервью и затяжками времени с симуляциями игроков выбешивает, но это уже моё субъективное мнение) С новым годом вас, желаю меньше нервов от просмотра матчей канониров)
LMI
01 Января 2022 в 17:45
Это конечно уже какой-то комплекс неполноценности
Vaisili0k
01 Января 2022 в 17:43
Отличный матч для начала нового футбольного года!) Куча моментов у обеих команд, быстрая игра, всё по красоте.Отдельно хочется похвалить судью, множество сложных моментов и при этом отработал без ошибок. Единственное, немного прогнулся под давлением со стороны Арсенала, по хорошему Джака на красную наиграл, но вдевятером решил не оставлять рефери, да и Мартинелли с Рамсдейлом без карточек остались. Удивило ещё, что Арсенал так легко и хорошо первый тайм бегал, с прессингом и пасами на ход. Лучше бы Артета почаще такую игру ставил, вместо их мерзотных затяжек времени и фолов исподтишка для срыва атаки.
ингерман
01 Января 2022 в 17:39
ай дожали на волевых.. усё идец по заранее намеченому плану! )))
Underdog !
01 Января 2022 в 17:44
С нормально выделенным бюджетом на арбитров)))
Такой победе радоваться даже западло.
Underdog !
01 Января 2022 в 17:36
Судья конечно сделал игру... Хотя я как болельщик МЮ должен быть рад поражению Арсенала. Но очень обидно за канониров стало.
Интересно,если бы так отсудили у нас,то какой бы хай поднялся
ILLNAT
01 Января 2022 в 18:01
Как болельщик МЮ ты должен радоваться поражению Сити.) При чем здесь "Арсенал" ? Разборки в дерби превыше всего.Вот если бы ты болел за "Тоттенхэм",тогда другое дело.)
Underdog !
01 Января 2022 в 18:08
Нееее)))) я ожидал этот вопрос. В данной ситуации:
1) борьба за 4-ое место
2) Если не Сити,то чемпионом станет Ливерпуль. Поэтому уж лучше МС)))
К примеру,когда чемпионом стал Ливерпуль,то болельщики призывали слить игры МС.
3) ну и самое главное-я не настолько зашкваренный,чтобы болеть против Лидса,Ливерпуля и МС только потому,что я болею за МЮ. Я далеко от Англии и мне чужды эти англо-сакские вековые разборки)))
ILLNAT
01 Января 2022 в 18:59
А вон оно как,какой ты прагматичный!)) Однако,я Сити вообще не на вижу,поэтому мне понять.)) Ну да ладно,бог с этими англо-сакскими разборками,а вот как ты думаешь,Мокцим за какую команду топит,за Зенит наверное?)
Underdog !
01 Января 2022 в 19:08
И неоднократно он и все его клоны обэтом говорил)))
Артур Измаилов
01 Января 2022 в 17:33
айда недоклуб, айда помойка ...сделали себе подарок на новый год, купив себе три очка
Underdog !
01 Января 2022 в 17:38
Это как и с ЗМ. Всем понятно,что он куплен,но де факто награда нашла своего хероя. Так и здесь-судья засудил Арсов,но три очка у МС
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окончен Арсенал 1:2 Манчестер Сити 5.75 4.55 1.58
окончен Уотфорд 0:1 Тоттенхэм 5.60 4.20 1.60
Идет 45 минута Кристал Пэлас 0:3 Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
02.01  17:00 Брентфорд ... Астон Вилла 3.10 3.40 2.35
02.01  17:00 Лидс ... Бёрнли
02.01  17:00 Эвертон ... Брайтон 2.80 3.15 2.65
02.01  19:30 Челси ... Ливерпуль 2.80 3.50 2.45
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