​Гвардиола: «Арсенал» был лучше нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после гостевой победы над «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

«Арсенал» был лучше нас. У них было шесть дней после игры с «Норвичем», а у нас было два дня. Нам было сложно, нам не хватило энергии. Нужно проанализировать многие вещи, но в футболе бывает так, что монета выпадает в твою пользу.

Мы не та команда, которая забивает решающие голы в концовке. Даже не помню, когда в последний раз такое случалось. Может, два-три года назад, когда Рахим Стерлинг забивал «Саутгемптону», - высказался Гвардиола для BT Sport.

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.