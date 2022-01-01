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​Гвардиола: «Арсенал» был лучше нас»

01 Января 2022 • 18:40 Комментировать
Арсенал
1:2
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после гостевой победы над «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

«Арсенал» был лучше нас. У них было шесть дней после игры с «Норвичем», а у нас было два дня. Нам было сложно, нам не хватило энергии. Нужно проанализировать многие вещи, но в футболе бывает так, что монета выпадает в твою пользу.

Мы не та команда, которая забивает решающие голы в концовке. Даже не помню, когда в последний раз такое случалось. Может, два-три года назад, когда Рахим Стерлинг забивал «Саутгемптону», - высказался Гвардиола для BT Sport.  

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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