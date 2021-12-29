Распрощавшись с вингером Ферраном Торресом, «Манчестер Сити» теперь может остаться еще без Рахима Стерлинга. Футболист так и не изменил свое решение в последние месяцы, нацелившись покинуть команду.

По информации британского издания The Mirror, Стерлинг уже начал учить испанский язык. Согласно источнику, он точно не намерен продлевать контракт с «горожанами», который истекает в середине 2024 года. Более того, он запросит свой трансфер еще до окончания действующего соглашения. Вполне вероятно, что это произойдет ближайшим летом.

Причина этому – желание Стерлинга бросить себе новый вызов в карьере, сменив обстановку. Также он не совсем доволен своим статусом в коллективе Хосепа Гвардиолы.