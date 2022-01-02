​Фабрегас раскритиковал арбитра матча «Арсенал» - «Манчестер Сити»

В первый день 2022 года «Арсенал» на своём поле проиграл «Манчестер Сити» в рамках Премьер-лиги со счётом 1:2. После игры в футбольном обществе было много дискуссий по поводу работы рефери Стюарта Эттуэлла. Одним из спорных моментов стал назначенный в ворота «канониров» одиннадцатиметровый, который реализовал Рияд Марез.

«Это ни в коем случае не пенальти. Ужасное решение», - написал на своей страничке в «Твиттере» экс-игрок «Арсенала» Сеск Фабрегас. В настоящий момент испанский полузащитник выступает за «Монако».

Следующий матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт 16 января. Соперником «канониров» будет «Тоттенхэм».