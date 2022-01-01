​Тренер «Арсенала»: «Мы должны были обыгрывать «Манчестер Сити»

Из-за заражения Микеля Артеты коронавирусом функции рулевого «Арсенала» на игре с «Манчестер Сити» исполнял Альберт Стуйвенберг. Он дал комментарий для BBC после поражения со счётом 1:2.

«Мы очень расстроены результатом, учитывая то, как мы сыграли против одной из лучших команд в мире. Остаться без очков в конечном итоге – разочарование. Мы должны были побеждать.

Мы действительно сыграли хорошо и гордимся своим выступлением. «Манчестер Сити» повезло в концовке. Фанаты остались довольны нашей игрой.

Это тот уровень, на котором мы должны играть. Мы каждый день усердно работаем, желая видеть конкурентоспособную команду, которая верит в себя и может играть против сильнейших», - сказал Стуйвенберг.