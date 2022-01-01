​Тренер «Арсенала» остался недоволен ВАР

Ассистент главного тренера лондонского «Арсенала» Альберт Стуйвенберг высказался по поводу эпизода, в котором лондонцы могли получить право на пенальти в игре чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Я думаю, что там был пенальти. Я хочу последовательности в решениях. У нас есть ВАР, так почему бы судьям им не воспользоваться? Этого не случилось, и это разочаровывает», - слова Стуйвенберга приводит BBC.

Напомним, что Микель Артета несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому пропустил матч.

«Арсенал» на поле родного стадиона «Эмирейтс» проиграл «Манчестер Сити» с результатом 1:2.