Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тренер «Арсенала» остался недоволен ВАР

01 Января 2022 • 19:25 Комментировать (1)
Арсенал
1:2
Манчестер Сити
окончен

Ассистент главного тренера лондонского «Арсенала» Альберт Стуйвенберг высказался по поводу эпизода, в котором лондонцы могли получить право на пенальти в игре чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Я думаю, что там был пенальти. Я хочу последовательности в решениях. У нас есть ВАР, так почему бы судьям им не воспользоваться? Этого не случилось, и это разочаровывает», - слова Стуйвенберга приводит BBC.

Напомним, что Микель Артета несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, поэтому пропустил матч. 

«Арсенал» на поле родного стадиона «Эмирейтс» проиграл «Манчестер Сити» с результатом 1:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Альберт Стуйвенберг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
diasello.sun@gmail.com
01 Января 2022 в 20:24
Ясно что судьи "помогают" Сити выиграть титул АПЛ. Так пусть же этот клуб снова не выиграет Лигу Чемпионов. Карма должна сработать против них! За такие победы их болельщикам должно быть стыдно!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 1:2 Манчестер Сити 5.75 4.55 1.58
окончен Уотфорд 0:1 Тоттенхэм 5.60 4.20 1.60
Идет 45 минута Кристал Пэлас 0:3 Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
02.01  17:00 Брентфорд ... Астон Вилла 3.10 3.40 2.35
02.01  17:00 Лидс ... Бёрнли
02.01  17:00 Эвертон ... Брайтон 2.80 3.15 2.65
02.01  19:30 Челси ... Ливерпуль 2.80 3.50 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Января
20:53 · Англия. Премьер-лига
26-летний защитник «Саутгемптона» завершил карьеру 1
20:23 · Англия. Премьер-лига
Зинченко мог не играть против «Арсенала» из-за коронавируса 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» лишь на 90-й минуте вскрыл оборону аутсайдера 2
19:47 · Англия. Премьер-лига
​Ляказетт: «Не буду говорить о судействе, чтобы не было проблем» 1
19:25 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Арсенала» остался недоволен ВАР 1
18:58 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» выиграл 11 последних матчей АПЛ
18:52 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола не считает «Манчестер Сити» единственным претендентом на титул
18:40 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Арсенал» был лучше нас»
18:20 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Арсенала»: «Мы должны были обыгрывать «Манчестер Сити» 1
18:14 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Арсенала» - арбитрам на матче с «Манчестер Сити»: «Сколько они вам заплатили?»
17:57 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» первым в АПЛ достиг 100 удалений 2
17:33 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Тоттенхэм» - 0:1 (завершён) 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» остался без Клоппа перед матчем с «Челси»
15:44 · Англия. Премьер-лига
​Роналду подвёл итоги 2021: «Непростой год, хотя я забил 47 голов» 2 фото
15:01 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 1:2 (завершён) 6
Все новости
Рекомендуем