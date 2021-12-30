«Арсенал» не покидает надежд подписать лидера «Лилля» - лондонцев не смущает даже интерес к игроку со стороны «Реала»

Недавно появлялась информация, что охоту за лидером «Лилля» Джонатоном Дэвидом открыли сразу несколько ведущих клубов Европы. Среди главных претендентов назывались мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

Согласно сведениям британского источника Daily Star, «канониры» намерены любыми возможными методами опередить испанский гранд в борьбе за канадского форварда. В клубе Дэвида считают идеальной для заменой для Пьера-Эмерика Обамеянга, который наверняка покинет команду.

Добавим, что рыночная стоимость 21-летнего футболиста на данный момент оценивается экспертами Transfermarkt в 50 миллионов евро.