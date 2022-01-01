​«Арсенал» первым в АПЛ достиг 100 удалений

2022 год в Премьер-лиге Англии открывали «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала гостевую победу со счётом 2:1, воспользовавшись численным большинством. В составе «канониров» на исходе часа игрового времени был удалён защитник Габриэль. Специалисты футбольной статистики из Opta отмечают, что «Арсенал» стал первой командой, которая достигла 100 красных карточек в эпоху английской Премьер-лиги.

На текущий момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. При этом если смотреть на потерянные очки, «канониры» уступают двум своим преследователям – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».