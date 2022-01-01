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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» первым в АПЛ достиг 100 удалений

01 Января 2022 • 17:57 Комментировать (2)
Арсенал
1:2
Манчестер Сити
окончен

2022 год в Премьер-лиге Англии открывали «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отпраздновала гостевую победу со счётом 2:1, воспользовавшись численным большинством. В составе «канониров» на исходе часа игрового времени был удалён защитник Габриэль. Специалисты футбольной статистики из Opta отмечают, что «Арсенал» стал первой командой, которая достигла 100 красных карточек в эпоху английской Премьер-лиги.

На текущий момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. При этом если смотреть на потерянные очки, «канониры» уступают двум своим преследователям – «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму».

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
01 Января 2022 в 18:41
благодаря всяким Джакам и другим игрокам вроде него...
LMI
01 Января 2022 в 18:29
У нас вообще талантливый коллектив
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окончен Арсенал 1:2 Манчестер Сити 5.75 4.55 1.58
окончен Уотфорд 0:1 Тоттенхэм 5.60 4.20 1.60
Идет 45 минута Кристал Пэлас 0:3 Вест Хэм 3.00 3.40 2.40
02.01  17:00 Брентфорд ... Астон Вилла 3.10 3.40 2.35
02.01  17:00 Лидс ... Бёрнли
02.01  17:00 Эвертон ... Брайтон 2.80 3.15 2.65
02.01  19:30 Челси ... Ливерпуль 2.80 3.50 2.45
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