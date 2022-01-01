Журналист the Guardian призвал болельщиков «Арсенала» не «жаловаться на то, что вас обокрал арбитр»

Репортёр the Guardian Джейкоб Стейнберг призвал болельщиков «Арсенала» не жаловаться на арбитра матча с «Манчестер Сити» (1:2), а присмотреться к проблемным местам в команде.

- Проще критиковать арбитра, чем признать, что команда проиграла из-за глупостей в исполнении Джаки и Габриэля. Еще хуже, что Сака и Мартинелли при этом сыграли прекрасно, - написал журналист в «Твиттере».

- Пенальти «Сити» был назначен правильно, Габриэль был удален по правилам. Это если вы думаете, что это плохой арбитр, тогда не давайте ему повода вас наказать. Конечно, «Арсенал» мог получить пенальти, но он повел 1:0 после этого при хорошей игре, а потом легко позволил «Сити» вернуться. Дорогущий защитник не оставил «Арсеналу» ни шанса обыграть соперника, который был далек от оптимальной формы. Вы можете это признать - признать, что команда постоянно творит дичь в обороне, или жаловаться на то, что вас обокрал арбитр.

«Сити» увеличил отрыв от второго места до 11 очков.