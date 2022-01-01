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Журналист the Guardian призвал болельщиков «Арсенала» не «жаловаться на то, что вас обокрал арбитр»

01 Января 2022 • 23:52 Комментировать (3)
Арсенал
1:2
Манчестер Сити
окончен

Репортёр the Guardian Джейкоб Стейнберг призвал болельщиков «Арсенала» не жаловаться на арбитра матча с «Манчестер Сити» (1:2), а присмотреться к проблемным местам в команде.

- Проще критиковать арбитра, чем признать, что команда проиграла из-за глупостей в исполнении Джаки и Габриэля. Еще хуже, что Сака и Мартинелли при этом сыграли прекрасно, - написал журналист в «Твиттере».

- Пенальти «Сити» был назначен правильно, Габриэль был удален по правилам. Это если вы думаете, что это плохой арбитр, тогда не давайте ему повода вас наказать. Конечно, «Арсенал» мог получить пенальти, но он повел 1:0 после этого при хорошей игре, а потом легко позволил «Сити» вернуться. Дорогущий защитник не оставил «Арсеналу» ни шанса обыграть соперника, который был далек от оптимальной формы. Вы можете это признать - признать, что команда постоянно творит дичь в обороне, или жаловаться на то, что вас обокрал арбитр.

«Сити» увеличил отрыв от второго места до 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ars1987
02 Января 2022 в 02:38
Да журналюга тоже купленый. Видно в матче было что тащат мс.
id152079006
02 Января 2022 в 00:08
За более явный фол в исполнении вратаря Сити судья почему-то пенальти не назначил. А до этого другой печально известный судья Тирни в матче на кубок Лиги убедил судью в поле поставить в ворота Лестера два сомнительных пенальти. Сити судьи стали за уши тащить к чемпионству. Больно за всем этим наблюдать.
P.S. - Как болельщик Ливерпуля не могу также не возмутиться судейством подонка Тирни в матче со "шпорами", когда он не удалил Кейна за 1000% фол на Робинсоне, но зато удалил последнего за гораздо менее опасное нарушение. Отсекают, суки, потенциальных соперников "горожан". На очереди Челси.
Underdog !
02 Января 2022 в 00:08
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