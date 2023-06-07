Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Факела» в первом стыковом матче с «Енисеем».

-«Факел» заслужил победу?

- Да, команда верно выстроила свою тактику, понимая специфику футбола «Енисея». Евсеев выбрал простую тактику с длинными передачами и борьбой, его команда подавила соперника, красноярцы просто не успевали вылезать из-под прессинга. Это говорит о том, что игры в Первой лиге проходят на более низких скоростях относительно команд-участриц РПЛ. Воронежцы больше атаковали, у них было больше шансов. Если на качественную манеру игры «Енисея» наложить скорость и немного мастерства, то клуб сможет выступать в РПЛ.

- В целом воронежцы после прихода Евсеева преобразились?

- Евсеев не научил команду играть лучше. Он заставил этот состав профессионально относиться к своим обязанностям. Команда боевитая и знает, что надо отрабатывать все 90 минут. Он говорит им играть так, как сам играл в своё время. Либо убьёмся, либо останемся без очков.

- Перед ответной игрой «Енисей» сохраняет шансы на повышение в классе?

- «Факел» обязательно останется, у их соперника даже нет шансов.

-Разрыв перед ответной игрой не так велик.

- «Факел» просто мощнее и боевитее. К тому же дома их сопровождает невероятная поддержка. Внутренние ресурсы игроков зашкаливают. Даже не допускаю вмешательства несчастного случая.

- Тем не менее, вы весьма комплиментарно высказались о красноярском клубе.

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- Да, она умеют играть, на них интересно смотреть. Конечно, видна рука тренера, команда понимает, что от неё хотят. «Енисей» показывает неплохой комбинационный футбол. Они идут по пути «Спартака» Романцева. Может, даже берут за основу «Манчестер Сити», но направленность весьма ясна.

Напомним, что первая игра завершилась победой со счётом 1:0 в пользу воронежского клуба, а ответный матч состоится в субботу, 10 июня, и начнётся в 17:30 по московскому времени.