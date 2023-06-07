Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу «Факела» в первом стыковом матче за право сохранения прописки в РПЛ. Напомним, воронежцы обыграли «Енисей» со счётом 1:0. Сёмин дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вам кажется, что Вадим Евсеев преобразил команду?

- В целом «Факел» и так был достаточно хорошо подготовлен физически, предыдущий тренер проделал хорошую работу. Евсеев дал новую энергетику. Он любит свою профессию и аккумулирует знания тренеров, с которыми он работает. Некоторые отрабатывают все, что узнали, а другие собирают. Евсеев соблюдает традиции русской методики работы тренера. Сверху того багажа он накапливает новые знания. Он объективен по отношению к своим игрокам, ведь он не зависит от агентов. Его ждёт большой успех в дальнейшем.

- Думаете, его коллектив обладает большими шансами перед ответной игрой?

- Ещё не всё закончилось. Главное, что Вадим не боится идти работать в сложной ситуации. Надеюсь, он добьётся положительных результатов.

Ответный матч «Факел» и «Енисей» проведут 10 июня.